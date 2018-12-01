وزير الشباب يصل المنيا في جولة تفقدية

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى ديوان عام محافظة المنيا، حيث استقبله اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من النواب.



وسيقوم "صبحي" خلال زيارته للمحافظة بتفقد أعمال تطوير وتجديد الاستاد الرياضي وافتتاح ملعب خماسي بمركز شباب المدينة (أ) ثم يتوجه إلى مركز أبوقر قاص لافتتاح ملعب وحمام سباحة وبعدها يتوجه إلى مركز ملوي لافتتاح ملعب وحمام سباحة.



وفي نهاية الجولة سيقوم وزير الشباب بعقد لقاء مع الشباب والنواب بديوان عام المحافظة.