السكة الحديد تنقل القمح من ميناء بورسعيد بعد توقف عدة سنوات

فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للسلع التموينية فى نقل القمح التمويني من الموانئ البحرية إلى الصوامع الداخلية المتصلة بالسكة الحديد، نجحت جهود الطرفين في استئناف شحن القمح من ميناء بورسعيد إلى الصوامع الداخلية المتصلة بشبكة السكة الحديد بعد توقف دام عدة سنوات.



وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة انه ضمن خطة الهيئة للعمل على تعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية خلال المرحله المقبله استكمالا للنشاط المتزايد الذي شهدته السكة الحديد مؤخرا في مجال نقل البضائع ضمن خطة الهيئة فى استعادة قدامى العملاء للعمل على تنمية إيرادات الهيئة حيث قامت الهيئة بوضع خطة لتحسين الوحدات المتحركة للوصول إلى ٢٥ مليون طن عام ٢٠٢٢.



وأضاف رئيس الهيئة ان المستهدف خلال المرحله الحالية التوسع فى نقل البضائع ما بين الموانئ البحرية والمناطق الصناعية والصوامع في إطار الجهود التي تبذلها وزارة النقل لتعظيم دور نقل البضائع بالسكة الحديد لتخفيف العبء على الطرق وخفض تكلفة صيانتها بالإضافة إلى التقليل من الآثار السلبية على البيئة.