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الثقافة
السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:15 ص

الليلة.. "العشماوي" ضيفًا على مكتبة القلعة بالإسكندرية

أشرف العشماوي
أشرف العشماوي
نضال ممدوح
dostor.org/2417620

يحل المستشار الكاتب أشرف العشماوي ضيفًا على مكتبة القلعة بكفر عبده - الإسكندرية٬ في لقاء مفتوح حول مسيرته الإبداعية٬ ومناقشة لأعماله الروائية، في السادسة مساء اليوم السبت.

يذكر أن "العشماوي" قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وروائي صدرت له روايات: "زمن الضباع"، "تويا" التي وصلت للقائمة الطويلة للبوكر للرواية العربية 2013، "المرشد"، "البارمان" التي صدرت فى يناير 2014 وفازت بجائزة أفضل رواية عربية من الهيئة العامة للكتاب لعام 2014 وترجمت إلى اللغة الفرنسية، وفي يناير 2015 صدرت له رواية "كلاب الراعي"، وأصدر في يوليو 2016 رواية "تذكرة وحيدة للقاهرة"، وفي يناير 2018 صدرت رواية "سيدة الزمالك"، وترجمت رواية "البارمان" للغات الإنجليزية والفرنسية والصربية.

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