تأخر إقلاع رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

تسببت سوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول في تأخر عدد من الرحلات الدولية بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة في تلك الحالات لمنع التكدس والازدحام داخل وخارج الصالات.



وكان برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة تلقى إخطارًا من مسئولي شركة طيران "الاتحاد" الإماراتية يفيد بتاخر إقلاع رحلتها رقم 650 والمتجهة إلى أبوظبي، وتأخر إقلاع رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544، والمتجهة إلى الكويت، وتأخر إقلاع رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم 314، والمتجهة إلى الرياض، بسبب سوء الأحوال الجوية بمطارات تلك الدول.



ومن جانبها، قامت السلطات الأمنية بمنياء القاهرة الجوي بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية الأخرى لمنع التكدس والازدحام داخل وخارج صالات المطار في ظل الكثافة الركابية والجوية التى يشهدها المطار أوقات الذروة الصباحية، كما تم استضافة ركاب الرحلات المتاخرة بصالات الترانزيت وتقديم كافة الخدمات لهم.

