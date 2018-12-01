القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:45 م

نزيف السكة الحديد.. "الدستور" تتجول في قطارات الغلابة
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
عالم
السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:13 ص

المالكي: نجحنا في إسقاط محاولات إقصاء فلسطين من منظمة حظر الأسلحة

رياض المالكي
رياض المالكي
وكالات
dostor.org/2417616

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن وفد فلسطين المشارك في مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وكذلك مؤتمر الاستعراض لاتفاقية الأسلحة الكيمائية، نجح في احباط المحاولات الأمريكية لتسييس عمل المنظمة، والتشكيك في عضوية دولة فلسطين.

وقال "المالكي"، في بيان صحفي، السبت، بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن وفد فلسطين شارك في المؤتمر الذي اختتمت أعماله في لاهاي، على مدار أسبوعين، لأول مرة كدولة طرف، وكامل العضوية في المنظمة.

وشدد على أن "وفدنا رفض المحاولة الأمريكية لإضافة بند في التقرير الختامي، يشكك بعضوية دولة فلسطين في المنظمة، وهو ما رفضه وفد فلسطين، مدعوما بالغالبية العظمى من الدول الأعضاء التي دافعت عن حق دولة فلسطين بالتمثيل المتساوي، أسوة بباقي الدول الأعضاء، التي عبرت عن استيائها
الشديد من التصرفات الأمريكية التي أدت لتعطيل أعمال المؤتمر لعدة أيام".

وأشار إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية أدارت معركة قانونية ودبلوماسية انتصرت بنجاح، اعتمدت فيها على أسس القانون الدولي والقواعد الاجرائية المعتمدة في هذه المؤتمرات، بدعم وتأييد واسع من غالبية الدول الأعضاء، التي أعلنت عن دعمها الكامل لفلسطين، كدول ومجموعات.

وأضاف أنه في استهجان واضح لتصرف الولايات المتحدة، أجبرت على إثرها واشنطن على التراجع عن موقفها غير القانوني والمعادي.

وأوضح "المالكي" أن الوفد الفلسطيني أكد في المؤتمر أن عضوية دولة فلسطين في المنظمات الدولية ومكانتها الأممية أصبحت حقيقة، وعلى الدول أن تتعايش مع هذا الواقع القانوني والسياسي والدبلوماسي احتراما للمبدأ القائم في الدبلوماسية المتعددة الاطراف، مبدأ السيادة المتساوية للدول.

وشدد على أهمية المشاركة في هذه المنظمة، باعتبارها إحدى أهم منظمات نزع التسلح، ونزع سلاح الدمار الشامل، كدولة كاملة الحقوق والواجبات إلى جانب 192 دولة عضو.

وأشار إلى أن "وفد دولة فلسطين سيعمل منذ الآن، وبعد أن أكد في أكثر من مداخلة أمام المؤتمر على ضرورة مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على استخدامها لأسلحة كيميائية ضد ابناء شعبنا".

وعبر "المالكي" عن "إمكانية الطلب من المنظمة إرسال خبراء للكشف عن أي مواد كيمائية محظورة، بناء على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للأسلحة الكيمائية، في أرض دولة فلسطين المحتلة".

اقرأ أيضًا
منذ يومين

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ 5 أيام

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ 5 أيام

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ 5 أيام

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ اسبوع

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ اسبوع

مستقبل نتنياهو

الآن

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 21 درجة

اليوم.. افتتاح ملتقى التوظيف الثانى لتوفير 10 آلاف فرصة عمل

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة

وزيرة الصحة تطلق المرحلة الثانية للكشف عن فيروس سى.. اليوم

ads
الأكثر قراءة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف

البترول تبدأ ضخ بنزين 95 الجديد فى 20 محافظة

بلاغ جديد ضد رانيا يوسف بسبب فستانها بالقاهرة السينمائى

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف

البترول تبدأ ضخ بنزين 95 الجديد فى 20 محافظة

بلاغ جديد ضد رانيا يوسف بسبب فستانها بالقاهرة السينمائى

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة

كشكول

بالصور.. وزيرا التعليم والاستثمار يفتتحان المدرسة اليابانية بالعبور

بالصور.. وزير التعليم والسفير الياباني يحضران حصة كومباز لطلاب المدرسة اليابانية

غدًا.. وزير التعليم العالي يفتتح مقر الإدارة المركزية للوافدين

«التعليم العالى» تكشف حقيقة التوجه لخصخصة المستشفيات الجامعية

جامعة بني سويف توافق على ترقي 23 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة

الأمصار

بالصور.. نساء زعماء العالم المشاركين في قمة العشرين

الإمارات أول دولة عربية تنعي جورج بوش

إيفانكا ترامب تخطف الأنظار في قمة العشرين

ضيف شرف الحفل.. رونالدو يتغيب عن حفل جائزة "الكرة الذهبية"

بعد مشاركته في قمة العشرين.. تعرف على وصف البحرين لمحمد بن سلمان

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

بوتسوانا تنفي قتل الفيلة عمدا على أراضيها

مروج "مبومالانجا" بجنوب أفريقيا.. البقعة الأكثر تلوثا في العالم

تحذيرات لسكان إندونيسيا بالابتعاد عن جبل ميرابي البركاني

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الحميات الغذائية المتذبذبة تزيد من خطر الوفاة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎