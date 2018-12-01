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السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:12 ص

غدًا.. الإسكان تنظم المؤتمر الدولي "مواد البناء المبتكرة"

الدكتور خالد الذهبي
الدكتور خالد الذهبي
أ ش أ
dostor.org/2417614

تنطلق غدا الأحد فعاليات المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان " مواد البناء المبتكرة" والذى تنظمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، خلال الفترة من 2 : 4 ديسمبر المقبل، بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

صرح بذلك الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار تفعيل دور البحث العلمي في مجال الارتقاء بصناعة التشييد والبناء بجمهورية مصر العربية.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على مواد البناء المبتكرة، واستعراض الأبحاث الجديدة التي تم إعدادها من كافة الجامعات ومراكز الأبحاث حول مواد البناء صديقة البيئة وطرق استخدامها، مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش الأبحاث المتعلقة باستخدام أنواع جديدة من الخرسانات، وطرق إعادة تدوير مخلفات مواد البناء، وتحويلها إلى خرسانة صالحة للاستخدام في كافة المجالات.

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