مهندس ديكور: الهدف من الفن خلق أشياء جذابة للعين

أكد المهندس أمجد شمعة، استشاري التصميم والديكور، أن فن الديكور له جوانب وتخصصات كثيرة والقليل من العاملين بالسوق المصري، من يكون على دراية كاملة بجميع الجوانب، مؤكدًا أن مهندس الديكور والتصميم يجب أن يكون لديه القدرة على العطاء في كل الجوانب، طالما يمتلك الحس الفني الذي يؤهله لذلك.



وأضاف أن البعض يعمل في إطار التصميم دون عمل ما يسمى بالتوازن، حيث إن التوازن يمثل عنصرًا لإيجاد التعادل في التصميم وتحقيقه، أي أنه يحافظ على ضرورة وجود صفات مشتركة بين قطع الأجسام الموجودة في نطاق واحد كما يتطلب وجود تنوع متوازن بحيث يبرز التناغم بين الأجسام من خلال توزيع المسافات بالاعتماد على الشكل، والخط، واللون، والضوء، والظل.



وأوضح أن الهدف من فن التصميم والديكورهو خلق أشياء جذابة للعين، وعلى الرغم من اختلاف غرض كل منتج فني إلا أنَ غالبية الأشخاص الذين يعملون في فن التصميم يميلون إلى مزج المهارات العملية والمواهب مع بعضها البعض بهدف استخدام اللون والمساحة والشكل بأفضل صورة ممكنة.



