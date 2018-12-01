"سعفان": الدولة لديها استعداد لتنظيم ملتقى توظيفي كل أسبوع

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن توجه الدولة خلال المرحلة الحالية والمقبلة ينصب حول القضاء على البطالة.



وأضاف "سعفان" - خلال كلمته بافتتاح ملتقى توظيف اليوم بالعاشر من رمضان، اليوم السبت- أن القطاع الخاص دائمًا يوجه له اتهامات بسوء التعامل مع الشباب، مؤكدًا "نتابع كل ملتقى يتم تنظيمه، وكل الشركات العارضة لفرص عمل، ورجال الأعمال حاليًا لديهم حث كبير على الحرص على العامل المصري، ونحن نستطيع أن نزيل أي إيذاء لأي عامل في القلة القليلة من الشركات التي تتعامل بسوء مع عمالها، وذلك بالقوانين".



وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن التوافق بين العلاقة بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال، سيعمل على زيادة الإنتاج، وإنشاء اقتصاد مصري قوي.



وتقدم الوزير بالشكر لكل يد تم مدها لتوفير تلك الفرص، مشيرًا إلى أنه لابد من التركيز على نسبة الـ 5% لذوي الإعاقة، وأن يتوافر لهم وظائف تتناسب مع قدراتهم.



وأوضح "سعفان"، أن الدولة لديها استعداد لتنظيم ملتقى توظيفي كل أسبوع، في حالة إذا توافر لديها فرص عمل حقيقية من الشركات، موجهًا مديرية القوى العاملة بالشرقية، بتسجيل كل الشباب الحاضر اليوم في هذا الملتقى، لتوفير فرص عمل لهم في أماكن أخرى إذا لم يوفق في الحصول على فرصة عمل من هذا الملتقى.





