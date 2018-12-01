انطلاق النسخة الخامسة من cairo wedding festival فبراير المقبل

تنطلق في الثامن من فبراير المقبل النسخة الخامسة من مهرجان الزفاف الأشهر في مصر cairo wedding festival في فندق الدوسيت، وهو الحدث الذي ينتظره المقبلون على الزواج، والخبراء والمتخصصون في مجال الأفراح.



ومن المتوقع أن يشهد المهرجان العديد من المفاجات منها مشاركة العديد من خبراء تصميم الأزياء ومصففي الشعر وخبراء التجميل ومشاركة منظمي الأفراح في مصر بالإضافة إلى تكريم عدد كبير من نجوم الفن في مجالي التمثيل والغناء.



يذكر أنه تم تكريم النجوم: رامي صبري، أحمد زاهر، ودينا، والمطرب محمد عدوية، وداليا مصطفى ومنة فضالي ولقاء سويدان، وطارق صبري في النسخة العربية التي عُقدت في أبريل الماضي.