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مصر
السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:09 ص

هانى عثمان: تطوير المطارات يعود بالنفع على السياحة المصرية

هانى عثمان
هانى عثمان
محمود السعدى
dostor.org/2417602

صرح هانى عثمان رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للطيران، بأن المطارات الرئيسية والإقليمية تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الراهنة، خاصة عقب تولى الفريق طيار يونس المصرى وزير الطيران المدنى، ومسئولى الشركة المصرية للمطارات، حيث تم زيادة وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة أسوة بأكبر المطارات العالمية بما يعود بالنفع على زيادة الحركة الركابية والسياحية الوافدة من مختلف دول العالم

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع نتيجة الخطط الإستراتيجية والاقتصادية التى تم وضعها، في إعادة الحركة السياحية المختلفة إلى المدن المصرية، وهو ما ظهر جليا بعودة الرحلات الروسية إلى القاهرة عقب انقطاع استغرق أكثر من عامين، فضلا على وصول آلاف السائحين من مختلف دول العالم إلى المدن المصرية.

وأوضح أن زيادة المطارات المدن المصرية وتوزيعها بشكل جغرافى يخفف العبء على سكان مناطق الدلتا والصعيد، ويحقق تنمية اقتصادية كبيرة لتلك المناطق لوجود مطارات تساعد على التنمية المستدامة التى تحرص عليها الدولة المصرية حاليا.

وأشار إلى أن مصر حاليا تشهد نهضة وتنمية يوميا نتيجة القرارات التى اتخذها الرئيس السيسي، والتى بالتأكيد ستعود بالنفع على زيادة الموارد المالية والاقتصادية، لتصبح مصر دولة عظمى تحتل مكانة كبيرة بين الدول، خاصة فى ظل حرص العديد من الدول على فتح علاقات سياسية واقتصادية مع مصر خلال الفترة الحالية مما يصب فى مصلحة منظومتى الطيران المدنى والسياحية المصرية.

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