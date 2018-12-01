القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:45 م

نزيف السكة الحديد.. "الدستور" تتجول في قطارات الغلابة
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
مصر
السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:08 ص

السعيد: نتائج الإصلاح الاقتصادي كانت متراجعة للغاية قبل 4 سنوات

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
dostor.org/2417601

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مؤتمر الأهرام الاقتصادي له أهمية كبيرة لعرض التحديات التي واجهت الحكومة والإيجابيات التي تم تنفيذها عبر برنامج الحكومة، موضحه أن الحكومة نتائج الاقتصاد قبل 4 أعوام كانت متراجعة بشكل كبير للغاية، وكان لازما علي الدولة للتدخل لإنهاء تلك الأزمة عبر إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة طويلة المدي بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، عبر مشاركة كبيرة من المجتمع المدني.

وأشارت خلال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر الأهرام الاقتصادي، والذي يعقد تحت عنوان الاقتصاد المصري من التعافي للانطلاق، إلي أن الحكومة بدأت في وضع برنامج إصلاح اقتصادي وطني عبر الاهتمام بالعديد من البرامج المختلفة ومن بينها الحماية الاجتماعية، حيث ان البرنامج الاقتصادي شامل

وأكدت أن حزمة التشريعات كان لها دور كبيرة لتأسيس البيئة الملائمة للمناخ الاستثماري، موضحه أنه تم إصدار العديد من التشريعات الهامة والتي من بينها قانون التراخيص الصناعية، وتهيئة البنية الأساسية الملائمة للاستثمار، ومن بينها قطاع الطرق والطاقة، وإنشاء مدن جديدة وتهيئة الوضع الاستثماري داخل محور قناة السويس، عبر إنشاء شبكة طرق غاية في الأهمية، عبر الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تهتم الحكومة بالجهاز الإداري عبر استحداث إدارات جديدة داخل الجهاز الإداري، بجانب تحسين وميكنة الأدوات الحكومية لتحسين الأداء المؤسسي.

وأوضحت أن الحكومة أطلقت جائزة التميز الحكومي لتسليط الضوء علي قصص النجاح من أجل التحفيز، وتهتم الحكومة للتحول الرقمي، حيث تم إنشاء المجلس القومي المدفوعات، من أجل حد التعامل النقدي لتسهيل التسويات المالية، وذلك يأتي وسط تعاون العديد من القيادات المصرفية والحكومية والقطاع الخاص، وذلك عبر تمكين الشباب والمرأة، عبر تأهيلهم، حيث قام الرئيس بإنشاء أكاديمية لتأهيل الشباب، بجانب الحوارات المستمرة معهم بشكل دوري.

ولفتت إلى دورها في إطلاق ريادة 2030 كأحد البرامج الذي يستهدف ريادة الأعمال وإنشاء حاضنات لها، مشيرا إلى أن المرأة المصرية تحظي بدور كبير في الحكومة والبرلمان وفي القيادات في مختلف الملفات، ما أعطي ثقة كبيرة في مشاركتها خلال المرحلة المقبلة

وأشارت إلى معدل النمو أصبح تصاعديا بالمقارنة بذي قبل، حيث ارتفع ليسجل نحو 5.3 % خلال الربع الأول، كما ارتفعت الاستثمارات داخل مصر، حيث بلغت قيمة الاستثمارات نحو 72 مليار استثمارات عامة، و22 مليار استثمارات في قطاع التعليم والصحة، مؤكده أن هناك العديد من التحديات الداخلية والخارجية، والتي من بينها زيادة النمو السكاني.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

منذ اسبوع

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

الآن

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 21 درجة

اليوم.. افتتاح ملتقى التوظيف الثانى لتوفير 10 آلاف فرصة عمل

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة

وزيرة الصحة تطلق المرحلة الثانية للكشف عن فيروس سى.. اليوم

ads
الأكثر قراءة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف

البترول تبدأ ضخ بنزين 95 الجديد فى 20 محافظة

بلاغ جديد ضد رانيا يوسف بسبب فستانها بالقاهرة السينمائى

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف

البترول تبدأ ضخ بنزين 95 الجديد فى 20 محافظة

بلاغ جديد ضد رانيا يوسف بسبب فستانها بالقاهرة السينمائى

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة

كشكول

«كشكول» يرصد قيام طلاب المدرسة اليابانية بتنظيف الفصل

بالصور.. وزيرا التعليم والاستثمار يفتتحان المدرسة اليابانية بالعبور

بالصور.. وزير التعليم والسفير الياباني يحضران حصة كومباز لطلاب المدرسة اليابانية

غدًا.. وزير التعليم العالي يفتتح مقر الإدارة المركزية للوافدين

«التعليم العالى» تكشف حقيقة التوجه لخصخصة المستشفيات الجامعية

الأمصار

بالصور.. نساء زعماء العالم المشاركين في قمة العشرين

الإمارات أول دولة عربية تنعي جورج بوش

إيفانكا ترامب تخطف الأنظار في قمة العشرين

ضيف شرف الحفل.. رونالدو يتغيب عن حفل جائزة "الكرة الذهبية"

بعد مشاركته في قمة العشرين.. تعرف على وصف البحرين لمحمد بن سلمان

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

بوتسوانا تنفي قتل الفيلة عمدا على أراضيها

مروج "مبومالانجا" بجنوب أفريقيا.. البقعة الأكثر تلوثا في العالم

تحذيرات لسكان إندونيسيا بالابتعاد عن جبل ميرابي البركاني

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

الحميات الغذائية المتذبذبة تزيد من خطر الوفاة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎