السعيد: نتائج الإصلاح الاقتصادي كانت متراجعة للغاية قبل 4 سنوات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مؤتمر الأهرام الاقتصادي له أهمية كبيرة لعرض التحديات التي واجهت الحكومة والإيجابيات التي تم تنفيذها عبر برنامج الحكومة، موضحه أن الحكومة نتائج الاقتصاد قبل 4 أعوام كانت متراجعة بشكل كبير للغاية، وكان لازما علي الدولة للتدخل لإنهاء تلك الأزمة عبر إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة طويلة المدي بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، عبر مشاركة كبيرة من المجتمع المدني.



وأشارت خلال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر الأهرام الاقتصادي، والذي يعقد تحت عنوان الاقتصاد المصري من التعافي للانطلاق، إلي أن الحكومة بدأت في وضع برنامج إصلاح اقتصادي وطني عبر الاهتمام بالعديد من البرامج المختلفة ومن بينها الحماية الاجتماعية، حيث ان البرنامج الاقتصادي شامل



وأكدت أن حزمة التشريعات كان لها دور كبيرة لتأسيس البيئة الملائمة للمناخ الاستثماري، موضحه أنه تم إصدار العديد من التشريعات الهامة والتي من بينها قانون التراخيص الصناعية، وتهيئة البنية الأساسية الملائمة للاستثمار، ومن بينها قطاع الطرق والطاقة، وإنشاء مدن جديدة وتهيئة الوضع الاستثماري داخل محور قناة السويس، عبر إنشاء شبكة طرق غاية في الأهمية، عبر الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تهتم الحكومة بالجهاز الإداري عبر استحداث إدارات جديدة داخل الجهاز الإداري، بجانب تحسين وميكنة الأدوات الحكومية لتحسين الأداء المؤسسي.



وأوضحت أن الحكومة أطلقت جائزة التميز الحكومي لتسليط الضوء علي قصص النجاح من أجل التحفيز، وتهتم الحكومة للتحول الرقمي، حيث تم إنشاء المجلس القومي المدفوعات، من أجل حد التعامل النقدي لتسهيل التسويات المالية، وذلك يأتي وسط تعاون العديد من القيادات المصرفية والحكومية والقطاع الخاص، وذلك عبر تمكين الشباب والمرأة، عبر تأهيلهم، حيث قام الرئيس بإنشاء أكاديمية لتأهيل الشباب، بجانب الحوارات المستمرة معهم بشكل دوري.



ولفتت إلى دورها في إطلاق ريادة 2030 كأحد البرامج الذي يستهدف ريادة الأعمال وإنشاء حاضنات لها، مشيرا إلى أن المرأة المصرية تحظي بدور كبير في الحكومة والبرلمان وفي القيادات في مختلف الملفات، ما أعطي ثقة كبيرة في مشاركتها خلال المرحلة المقبلة



وأشارت إلى معدل النمو أصبح تصاعديا بالمقارنة بذي قبل، حيث ارتفع ليسجل نحو 5.3 % خلال الربع الأول، كما ارتفعت الاستثمارات داخل مصر، حيث بلغت قيمة الاستثمارات نحو 72 مليار استثمارات عامة، و22 مليار استثمارات في قطاع التعليم والصحة، مؤكده أن هناك العديد من التحديات الداخلية والخارجية، والتي من بينها زيادة النمو السكاني.