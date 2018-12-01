القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:45 م

نزيف السكة الحديد.. "الدستور" تتجول في قطارات الغلابة
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
حوادث
السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:08 ص

المحكمة التأديبية تعاقب رئيس وأعضاء لجنة تقدير أثمان أراضي الدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عماد سليمان
dostor.org/2417600

أصدرت المحكمة التأديبية، السبت، حكمًا قضائيًا بخصم أجر شهرين من راتب كل من محيي الدين عبد الغني أحمد، رئيس دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإبراهيم محمود إبراهيم، عضو دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، وأحمد جعفر على، عضو دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة.

كما قضت المحكمة بمجازاة كلًا من عبد الخالق عبد الرازق عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والأملاك بالهيئة وعلاء المغاوري محمد، مدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بعقوبة التنبيه، وتغريم سعيد محمد طلبة، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بما يعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل إنتهاء خدمته.

وجاء الحكم في الدعوي المقامة من هيئة النيابة الإدارية، والتي وجهت فيه اتهامات لرئيس وأعضاء اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة وقيادات الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي، بالفساد المالي والإداري ترتب عليه إهدار 22 مليون جنيه فرق أسعار بيع أراضي الدولة بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية وانتهى التقرير إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، حيث قضت المحكمة

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 203 لسنة 59 قضائية عليا أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا القواعد واللوائح المالية وارتكبوا ما كان من شأنه المساس بالمصالح المالية للجهة التي يعملون بها.

وقالت التحقيقات إن المتهمين الأول والثاني والثالث بوصفهم رئيس وأعضاء الدائرة الأولى باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العام للإصلاح الزراعي قاموا بتاريخ 9 مايو 2016 بتقدير سعر قطعة الأرض الكائنة برقم 151 حوض خارج الزمام نمرة 28 بناحية أبو زعبل ـ الخانكة ـ بالقليوبية والمحصورة للمواطن جمال محمد فتح الله والمقام عليها مصنع إيجيبت بيبر للورق منذ عام 2009 البالغ مساحتها 37713 متر مربع وذلك بواقع 225 جنيهًا للمتر المربع.

وأضافت أن هذا التقدير يخالف لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 5 بالجلسة رقم 261 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 والصادر بالموافقة على التصرف في هذه الأرض لواضع اليد بالأسعار السائدة وقت التصرف والتي قدرتها اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بمتوسط استرشادي 800 جنيه للمتر المربع مما ترتب عليه المساس والإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها وذلك بقيمة الفارق بين السعر المقدر بمعرفة المتهمين والسعر المقدر بمعرفة لجنة التقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الرابع والخامس والسادس بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة البت المنعقدة بالجلسة رقم 179 بتاريخ 30 مايو 2016 وافقوا بذات التاريخ على التصرف بالبيع لقطعة الأرض الكائنة برقم 151 حوض خارج الزمام نمرة 28 بناحية أبو زعبل ـ الخانكة ـ بالقليوبية والمحصورة للمواطن جمال محمد فتح الله بالقيمة التي قدرها الأول والثاني والثالث والبالغة 225 جنيهًا للمتر المربع.

وأضافت أن هذه الموافقة تخالف قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 5 بالجلسة رقم 261 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 والصادر بالموافقة على التصرف في هذه الأرض لواضع اليد بالأسعار السائدة وقت التصرف والتي قدرتها اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بمتوسط استرشادي 800 جنيه للمتر المربع مما ترتب عليه المساس والإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها وذلك بقيمة الفارق بين السعر المقدر بمعرفة المتهمين والسعر المقدر بمعرفة لجنة التقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وقررت النيابة توصية مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإعادة النظر في إجراءات التصرف بشأن الأرض محل التحقيق لواضع اليد وفقًا لصحيح القانون وتنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 5 الصادر بالجلسة رقم 261 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 وقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار واجب النفاذ والصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2014 والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 28 مايو 2014 واللذان جاء منطوقهما بأن يتم تقدير ثمن الأرض بالأسعار السائدة وقت التصرف والحصول على كافة مستحقات الهيئة منذ تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ التصرف.

وخاطبت النيابة الإدارية وزير الزراعة لتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان الأراضي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإخطارها بأية مخالفات تتكشف في هذا الخصوص مع إخطار رئيس مركز البحوث الزراعية بصورة من مذكرة النيابة لإعمال شئونه قبل الدكتور محمد عبد الوارث محمود، رئيس بحوث بمعهد بحوث الأرض والمياه والبيئة وذلك فيما أثير قبله بوصفه رئيس اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وعضو لجنة البت بذات الهيئة.

وأحيل جميع المتهمين للمحاكمة مع استبعاد المتهمين من الأول حتى الثالث عن أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة حرصًا على المال العام، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية الذي قرر عرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الروؤف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية حيث إنتهت النيابة الإدارية إلى عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.

المحكمة التأديبية تعاقب رئيس وأعضاء لجنة تقدير أثمان أراضي الدولة
المحكمة التأديبية تعاقب رئيس وأعضاء لجنة تقدير أثمان أراضي الدولة
المحكمة التأديبية تعاقب رئيس وأعضاء لجنة تقدير أثمان أراضي الدولة
اقرأ أيضًا
منذ يومين

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد

منذ 5 أيام

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ 5 أيام

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ 6 أيام

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ اسبوع

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

منذ أقل من شهر

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

الآن

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 21 درجة

اليوم.. افتتاح ملتقى التوظيف الثانى لتوفير 10 آلاف فرصة عمل

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة

وزيرة الصحة تطلق المرحلة الثانية للكشف عن فيروس سى.. اليوم

ads
الأكثر قراءة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف

البترول تبدأ ضخ بنزين 95 الجديد فى 20 محافظة

بلاغ جديد ضد رانيا يوسف بسبب فستانها بالقاهرة السينمائى

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف

البترول تبدأ ضخ بنزين 95 الجديد فى 20 محافظة

بلاغ جديد ضد رانيا يوسف بسبب فستانها بالقاهرة السينمائى

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة

كشكول

بالصور.. وزيرا التعليم والاستثمار يفتتحان المدرسة اليابانية بالعبور

بالصور.. وزير التعليم والسفير الياباني يحضران حصة كومباز لطلاب المدرسة اليابانية

غدًا.. وزير التعليم العالي يفتتح مقر الإدارة المركزية للوافدين

«التعليم العالى» تكشف حقيقة التوجه لخصخصة المستشفيات الجامعية

جامعة بني سويف توافق على ترقي 23 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة

الأمصار

بالصور.. نساء زعماء العالم المشاركين في قمة العشرين

الإمارات أول دولة عربية تنعي جورج بوش

إيفانكا ترامب تخطف الأنظار في قمة العشرين

ضيف شرف الحفل.. رونالدو يتغيب عن حفل جائزة "الكرة الذهبية"

بعد مشاركته في قمة العشرين.. تعرف على وصف البحرين لمحمد بن سلمان

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

بوتسوانا تنفي قتل الفيلة عمدا على أراضيها

مروج "مبومالانجا" بجنوب أفريقيا.. البقعة الأكثر تلوثا في العالم

تحذيرات لسكان إندونيسيا بالابتعاد عن جبل ميرابي البركاني

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

الحميات الغذائية المتذبذبة تزيد من خطر الوفاة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎