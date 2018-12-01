10 محطات في مسيرة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج إتش. دبليو. بوش عن 94 عامًا، بعد حياة زاخرة في التاريخ السياسي الأمريكي رأس خلالها الولايات المتحدة في نهاية الحرب الباردة ودحر جيش الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لكنه خسر فرصة للفوز بفترة رئاسة ثانية بعد خرقه تعهدًا بعدم فرض ضرائب

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في ما يلي عرض لمسيرة الرئيس الأمريكي الحادي والأربعين للولايات المتحدة جورج بوش الأب الذي توفي عن 94 عامًا، في عشر محطات:



- 12 يونيو 1924: ولد جورج هربرت ووكر بوش في مدينة ميلتن بولاية ماساتشوسيتس.



- 1942: تطوع جورج بوش في البحرية الأمريكية وكان أصغر طياريها سنا، تم تسريحه في 1944.



- 1945: تزوج من بربارا بيرس ورزقا بستة أولاد هم جورج ووكر الذي أصبح رئيسًا للولايات المتحدة، وروبن الذي توفي عن ثلاث سنوات، وجون الملق ب"جيب" الذي أصبح حاكم فلوريدا ثم ترشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2016 وهزم، ونيل ومارفن ودوروثي.



- 1953: أسس جورج بوش الأب شركة زاباتا النفطية (زاباتا بتروليوم كومباني) في ولاية تكساس حيث صنع ثروة كبيرة.



- 1967-1971: شغل مقعد ولاية تكساس في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري.



- 1971-1973: شغل منصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.



- 1976-1977: مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).



- 1981-1989: شغل منصب نائب الرئيس في عهد رونالد ريغن بعدما كان خصمه في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 1980.



- 1989-1993: تولى رئاسة الولايات المتحدة. في أغسطس 1990 وبعد غزو القوات العراقية للكويت، تولى قيادة تحالف دولي قام بتحرير الكويت في فبراير 1991 بعد حرب خاطفة أطلق عليها اسم "عاصفة الصحراء".



- 1992: ترشح لولاية رئاسية ثانية لكنه هزم أمام الديموقراطي بيل كلينتون الذي تولى مهامه رسميًا في 20 يناير 1993.

