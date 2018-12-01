البترول تبدأ ضخ بنزين 95 الجديد فى 20 محافظة

تبدأ اليوم وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، فى ضخ بنزين 95 premium وإكسترا 95 فى 300 محطة وقود تابعين لشركتى التعاون ومصر للبترول، فى أكثر من 20 محافظة.



وكشف المهندس طارق الملا وزير البترول، أن بنزين 95 الجديد الذى سيتم بيعه لأول مرة فى شركات تابعة للدولة، وأن المنتج یعمل على تحسین أداء محرك السيارة والحفاظ عليها ورفع كفاءتها وتوفیر استهلاك الوقود، مما یحقق وفرًا للمستهلكین ویناسب احتیاجات شریحة كبیرة من مستخدمیه.



ويبدأ ضخ بنزين 95 المحسن فى 17 محطة بالقاهرة والجيزة والقليوبية، و13 محطة بالبحيرة والإسكندرية ومطروح، و9 محطات فى بورسعيد والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر، و7 محطات بمحافظات الصعيد، و12 محطة بمحافظات الوجه البحري.