اليوم.. بدء صرف معاشات ديسمبر

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، فى صرف معاشات شهر ديسمبر لـ 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه.



ووجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعي بقطاعيه العام والخاص، باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف المعاشات مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من، اليوم السبت، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات يوم الأحد الثانى من ديسمبر.



وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك، وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 ديسمبر.