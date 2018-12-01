القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:45 م

نزيف السكة الحديد.. "الدستور" تتجول في قطارات الغلابة
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
محافظات
السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:00 ص

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

إعادة فتح ميناء شرم
أ ش أ
dostor.org/2417521

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة السادسة والنصف صباح اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وأكدت الهيئة على انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء وأنها تسير بصورة طبيعية ولا توجد أى خسائر أو أضرار بالموانئ التابعة من سوء الأحوال الجوية.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديري الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

اقرأ أيضًا
منذ 7 شهر

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا

الآن

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة

وزيرة الصحة تطلق المرحلة الثانية للكشف عن فيروس سى.. اليوم

وفاة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب

اليوم.. محاكمة "العادلى" وآخرين بتهمة "الاستيلاء على أموال الداخلية"

ads
الأكثر قراءة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

خبراء: غياب الخبرات وراء كبوة الأهلي والصفقات الجديدة مفتاح العودة

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت والقنوات الناقلة

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

خبراء: غياب الخبرات وراء كبوة الأهلي والصفقات الجديدة مفتاح العودة

كشكول

اليوم .. إنطلاق قرعة كنترولات إمتحانات المعاهد الأزهرية

«التعليم» توقع برتوكول تعاون لتدريب معلمى المرحلة الابتدائية ..غداً

اليوم .. وزيرا التعليم والاستثمار يشهدان افتتاح المدرسة اليابانية بالعبور

جامعة بني سويف تستضيف مؤتمرين لـ"ميكروسوفت"

غدًا.. طارق شوقي يشهد الحفل الرسمي لافتتاح المدارس اليابانية بالعبور

الأمصار

الكلية العسكرية للبنات في سوريا تخرج دفعة جديدة من الضابطات

القبض على مساعد أبو بكر البغدادي في سوريا

ماكرون يلتقي بن سلمان على هامش قمة العشرين في الأرجنتين

محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الصيني على هامش قمة العشرين

إصابة 28 مواطن فلسطيني بالرصاص الحي إثر هجوم قوات الاحتلال

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

بوتسوانا تنفي قتل الفيلة عمدا على أراضيها

مروج "مبومالانجا" بجنوب أفريقيا.. البقعة الأكثر تلوثا في العالم

تحذيرات لسكان إندونيسيا بالابتعاد عن جبل ميرابي البركاني

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

الحميات الغذائية المتذبذبة تزيد من خطر الوفاة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎