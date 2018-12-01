بوتين يقترح إجراء اجتماعات دورية بين روسيا والهند والصين

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع قادة الصين والهند، إجراء اجتماعات دورية بصيغة "روسيا-الهند-الصين"، لا سيما على هامش مؤتمرات القمم الرئيسية وغيرها من الأحداث الدولية، مشيرا إلى أن هناك ضرورة للتنسيق بين الدول في مجال الأمن، فضلا عن التمسك بشكل مشترك بمبادئ المنافسة العادلة في التجارة والتمويل العالميين، معربا عن تقديره لزملائه بدعمهم لمبادرة روسيا لعقد الاجتماع الثلاثي.



وقال الرئيس الروسي بهذا الصدد: "أود أن أشير إلى أن روسيا والهند والصين تربطهم علاقة ودية قديمة، بنيناها على مبدأ حسن الجوار والمساواة والاحترام المتبادل".



في سياق متصل، اقترح بوتين على الرئيس الصيني شي جين بينج، الجمع بين زيارته إلى روسيا والمشاركة بمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، ليصبح الضيف الرئيسي للمنتدى في العام المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.



وأضاف الرئيس الروسي خلال لقائه بالرئيس الصيني، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين: "نستعد لزيارتك لروسيا العام المقبل، أعلم أنك تلقيت اقتراحنا لتلبية هذه الزيارة مع ربطها بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، أطلب منك النظر بجدول عملك، إذا كان مناسبا، سنكون سعداء برؤيتك كضيف رئيسي".

