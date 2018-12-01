إطلاق المؤتمر الأول لأمراض الكبد والأورام بالإسكندرية الخميس

أعلن الدكتور هشام أيوب أستاذ الكبد والجهاز الهضمى وعضو الجمعية الأوروبية لدراسة الكبد، عن إطلاق فعاليات المؤتمر الأول لأمراض الجهاز الهضمى والكبد والأورام بالإسكندرية، يومى الخميس والجمعة المقبل والموافق 6 و7 من شهر ديسمبر .



وأكد لـ "الدستور" أن المؤتمر يضم علماء وخبراء من دول العالم المختلفة منها الولايات المتحدة وايطاليا واليابان وأيضا الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، بالإضافة للعديد من كبرى الجامعات المصرية من مختلف المحافظات ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة.



وأوضح أنه لأول مرة يمثل المؤتمر تجمع طبى علمى يجمع بين تخصصات مختلفة مثل الجهاز الهضمى والكبد والأورام والأشعة التداخلية وجراحات الجهاز الهضمي وزراعة الكبد والمناظير.



وأضاف أن المؤتمر يشمل ورش عمل الهدف منها تدريب شباب الأطباء على ما هو جديد بمناظير الجهاز الهضمى التشخيصية والتداخلية مثل طرق وقف النزيف بالمناظير وأيضا كيفية استخدام المنظار بالموجات الصوتية فى التشخيص واخذ العينات من الأورام والأمراض المختلفة وورش عمل لقياس درجات التليف والدهون بالكبد والتى تساعد فى علاج العديد من الأمراض.