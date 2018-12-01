الكرملين: بوتين مستعد لمواصلة الحوار مع ترامب

قال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لمواصلة حوار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من كل شيء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.



وكان بيسكوف، قد أعرب عن أسف بلاده، أمس الجمعة، لقرار الإدارة الأمريكية الخاص بإلغاء اجتماع بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان من المقرر أن يعقد خلال قمة العشرين في الأرجنتين.



وأضاف بيسكوف: "نأسف على قرار الإدارة الأمريكية بإلغاء الاجتماع المزمع للرئيسين في بوينس آيرس"، مضيفا أن "هذا يعني أن مناقشة القضايا الخطيرة على جدول الأعمال الدولي والثنائي تأجلت إلى أجل غير مسمى".



وأعرب الرئيس الأمريكي، مساء الخميس، عن تطلعه للقاء الرئيس الروسي في وقت آخر بعد حل الأزمة بشأن أوكرانيا، وذلك بعد أن كان مقررا أن يعقدا قمة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في الارجنتين.



وكان ترامب قد أعلن إلغاء لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك احتجاجًا على الأوضاع في مضيق كيرش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر أزوف،(قرب سواحل شبه جزيرة القرم)، حيث احتجز حرس الحدود الروسي قبل أيام ثلاث سفن حربية أوكرانية بعد خرقها حدود المياه الإقليمية الروسية.