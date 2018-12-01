الصين: ندعم السعودية في حملتها للتغيير الاقتصادي والاجتماعي

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن بلاده تدعم السعودية بقوة في سعيها نحو التنوع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي.



جاء ذلك خلال لقاء بينج مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين بعاصمة الأرجنتين "بيونس آيرس".



وأضاف بينج - وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم السبت - أن الصين ستستمر مع السعودية في الالتزام بالقضايا التي تمس مصالح البلدين الأساسية، مؤكدا أهمية عمل البلدين معا لتعزيز التضافر بين مبادرة "الحزام والطريق" ورؤية السعودية 2030.