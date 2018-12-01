القوى العاملة تنهي إجراءات تسليم جثمان الحارس المصري المتوفي بالسعودية

وصل فى الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم إلى أرض الوطن، جثمان المواطن المصري البغدادي ناجح البغدادي عبد الرؤوف، الذي قتل أثناء عمله بحراسته لأحد المزارع بالمملكة العربية السعودية، وذلك على رحلة مصر للطيران رقم 650 القادمة من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.



وكلف الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، وفدا من العلاقات العامة والمراسم بالوزارة برئاسة مسئول المراسم أيمن عبد العال، بإنهاء جميع إجراءات تسلم الجثمان لأسرة المتوفي واستخراج تصريح دفن الجثمان.



وتسلم الجثمان عم المتوفي ويدعى محمد البغدادي، وتم إبلاغه بخالص تعازي الوزير ولأسرة المتوفى، وبدوره قدم الشكر إلى وزارة القوى العاملة والسفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي بالرياض على الجهد الذي بذل في إنهاء جميع إجراءات شحن الجثمان.