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سياسي
السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:41 ص

اقتراح برغبة لإسناد المشاريع الاستثمارية لجهاز وزارة الداخلية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
محمد الشريف
dostor.org/2417505

تقدم النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزيرة التخطيط، يطالب فيه بإسناد بعض المشاريع الاستثمارية لجهاز المشروعات بوزارة الداخلية وكذا تخصيص بعض الأراضي بالمدن الجديدة لصالح وزارة الداخلية لإقامة مشروعات استثمارية عليها، لتوفير عائد مادى تستطيع وزارة الداخلية من خلاله رفع رواتب ومعاشات رجال وزارة الداخلية دون أن يشكل ذلك عبئا على الموازنة العامة للدولة.

وأكد في اقتراحه "تدنى رواتب ومعاشات الوزارة لا يليق بالجهد المبذول فى توفير أهم وأغلى سلعة يمكن توفيرها للشعب المصرى وهى سلعة الأمان، فأقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لأبنائها من رجال الشرطة هو بعض التقدير المادى الذى هم فى أمس الحاجة إليه، ولتتعامل الحكومة مع جهاز المشروعات بوزارة الداخلية على أنه جهاز استثماري لتوفير هامش ربح يمكنه من التعامل مع نقص الرواتب والمعاشات وهذا نوع من إيجاد حلول غير تقليدية لحل مشكلة ترقى لدرجة عالية من الأهمية".

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