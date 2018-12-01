استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة وتواصل سقوط الأمطار على الثغر

قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثاني على التوالى نظرا لسوء الأحوال الجوية وحالة الطقس.



وقال المتحدث باسم الميناء رضا الغندور، فى تصريح، إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.



وأكد على انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات وقطارات البضائع، على الرغم من إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة.



ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري مدحت عطية، مركز عمليات الميناء وإدارتي الخدمات البحرية والحركة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر وتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها على مدار الساعة وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة وبمنطقة المخطافين الداخلي والخارجي للميناء.



وتواصل سقوط الأمطار الغزيرة على الثغر والساحل الشمالي الغربي من مساء أمس مما ادى لتراكمها بالشوارع والميادين وأثر على حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم.



ورفعت المحافظة حالة الطوارئ لتلقي أي بلاغات، واتخذت أجهزتها التنفيذية كافة الاستعدادات لتصريف المياه وتطهير "الشنايش" لمنع تراكم المياه وتسهيل حركة المارة.



يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "أنواء قاسم" وتستمر لمدة 5 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية.