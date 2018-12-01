التحقيق مع مصري حاول تهريب 23 هاتف "آيفون" بمطار برج العرب

تباشر نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تحقيقات موسعة بشأن محاولة راكب مصري تهريب 23 هاتف محمول ماركة "آيفون" من دولة الإمارات عبر مطار برج العرب، تبلغ قيمتها 230 ألف جنيه، بالمخالفة لقوانين الاتصالات والجمارك والاستيراد والتصدير، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.



كان رجال الجمارك قد اشتبهوا أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية رقم 603 القادمة من الشارقة في الراكب أ.م.أ، مصري الجنسية، بعدما بدت عليه علامات الخوف والارتباك.



وبسؤاله نفى حمله بضائع يستحق عنها رسوم جمركية، إلا أنه بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود أجسام معتمة أكدت الاشتباه.



وعثرت لجنة جمركية لتفتيش الراكب وحقائبه ذاتيا على 8 هواتف محمولة مخبأة داخل 2 كيس شيكولاته، و2 هاتف داخل علبة شيكولاته، و4 هواتف داخل لعبة طفل، و3 هواتف داخل حقيبة اليد، و6 هواتف تحت حزام البطن بإجمالي 23 هاتف محمول ماركة I phone، قيمتها 230 ألف جنيه، تم تحرير محضر ضبط رقم 65 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.

