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السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:28 ص

تكة خلطة "المحشي" لمذاق رائع

تكة خلطة المحشي لمذاق
هدير القاضي
dostor.org/2417499

يعد المحشي بمختلف أنواعه من الأطعمة التي تتربع على عرش سفرة كل أسرة مصرية، خاصة في فصل الشتاء لكونه يعطي مزيد من الدفء.

إليكم طريقة تحضير خلطة المحشي....

المقادير:

١-دهنة.
٢- بصل.
٣-طماطم.
٤- ملح.
٥- كمون.
٦-فلفل أسمر.
٧-فلفل أخضر.
٨- حبهان.
٩-شبت وكزبرة وبقدونس.
١٠- أرز.


طريقة التحضير:

١- في إناء على النار يوضع قدر كافي من الزيت مع قطعة من الدهن المبشور.

٢- بمجرد ذبلان الدهن يمكن إزالته أو بقائه حسب الرغبة.

٣- يضاف البصل والفلفل إلى الوعاء ويترك حتى أن يغمق لونه، ثم يضاف عصير الطماطم.

٤-يعزز الخليط على النار بالملح والفلفل والكمون والحبهان والثوم المهروس، وتترك حتى تتماسك.

٥-يغسل الأرز ويصفى جيدا ويوضع في وعاء عميق ويضاف إليه الشبت والبقدونس والكزبرة وخليط الطماطم ويقلب جيدا.

٦- لمذاق رائع، تبشر بصلة وفلفل أخضر على الخلطة مع قدر كافي من الزيت بحيث يكون الأرز لامع.

٧- يعبأ المحشي ويرص في حلة بشكل متوازي ومن ثم تسويته بالشوربة.

٨- يترك على نار هادئة بعد أن يتشرب الشوربة حتى تمام النضج.

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