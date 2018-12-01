تكة خلطة "المحشي" لمذاق رائع

يعد المحشي بمختلف أنواعه من الأطعمة التي تتربع على عرش سفرة كل أسرة مصرية، خاصة في فصل الشتاء لكونه يعطي مزيد من الدفء.



إليكم طريقة تحضير خلطة المحشي....



المقادير:



١-دهنة.

٢- بصل.

٣-طماطم.

٤- ملح.

٥- كمون.

٦-فلفل أسمر.

٧-فلفل أخضر.

٨- حبهان.

٩-شبت وكزبرة وبقدونس.

١٠- أرز.





طريقة التحضير:



١- في إناء على النار يوضع قدر كافي من الزيت مع قطعة من الدهن المبشور.



٢- بمجرد ذبلان الدهن يمكن إزالته أو بقائه حسب الرغبة.



٣- يضاف البصل والفلفل إلى الوعاء ويترك حتى أن يغمق لونه، ثم يضاف عصير الطماطم.



٤-يعزز الخليط على النار بالملح والفلفل والكمون والحبهان والثوم المهروس، وتترك حتى تتماسك.



٥-يغسل الأرز ويصفى جيدا ويوضع في وعاء عميق ويضاف إليه الشبت والبقدونس والكزبرة وخليط الطماطم ويقلب جيدا.



٦- لمذاق رائع، تبشر بصلة وفلفل أخضر على الخلطة مع قدر كافي من الزيت بحيث يكون الأرز لامع.



٧- يعبأ المحشي ويرص في حلة بشكل متوازي ومن ثم تسويته بالشوربة.



٨- يترك على نار هادئة بعد أن يتشرب الشوربة حتى تمام النضج.