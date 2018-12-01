"المحافظين" يناقش اليوم خطة الاستعداد للمحليات بحضور أمانة الجيزة

يعقد حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، اجتماعا مساء اليوم السبت، بمقر الحزب الرئيسي، لمناقشة الملفات المتعلقة بمحافظة الجيزة والتوسع في امتداد التواصل مع المواطنين بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، كذلك حل بعض المشكلات المتعلقة بالمحافظة والخدمات ومشاكل العمالة كتنظيم ملتقيات للتوظيف، وذلك مع قيادات أمانة الحزب بالجيزة بعد استكمال تشكيلها الجديد.



وسيناقش الحزب خلال الاجتماع خطة الاستعداد لانتخابات المحليات، والتجهيز لاختيار كوادر سياسية شبابية.

