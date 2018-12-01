ضبط هارب من حكم بالمؤبد في حملة أمنية بالبحيرة

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحيرة، اليوم السبت، من ضبط هارب من تنفيذ أحكام بالسجن المؤبد، في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط "أحمد.ا.ا " 25 سنة، ومقيم الجمالية بمحافظة القاهرة، والمطلوب ضبطه في قضية " جنايات" مركز أبو المطامير "سلاح" والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد.



تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.