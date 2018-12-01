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الثقافة
السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:22 ص

جابر عصفور يناقش "مستقبل الثقافة في مصر" الثلاثاء

الدكتور جابر عصفور
الدكتور جابر عصفور
نضال ممدوح
dostor.org/2417489

يحل وزير الثقافة الأسبق٬ الناقد الدكتور جابر عصفور٬ ضيفا على منتدى عفيفي مطر٬ بمقره الكائن بأتيليه ضي للفنون بالمهندسين٬ في لقاء مفتوح عن التنوير في مصر، بمناسبة مرور 80 عاما على إصدار كتاب طه حسين "مستقبل الثقافة في مصر". هذا ويبدأ الحوار في السادسة مساء الثلاثاء 4 ديسمبر٬ ويدير اللقاء الشاعر محمد حربي.

نشر الدكتور طه حسين كتاب "مستقبل الثقافة في مصر" لأول مرة سنة 1938، حيث أطلق فيه العنان لأفكاره لتصيغ مستقبل مصر المُنتظر بعد معاهدة 1936، والتي أعطت لمصر استقلالًا سياسيًا لم يكن يُصدف لذلك الجيل الذي كاد يفقد الأمل في درأ الاحتلال عن مصر. وبالرغم من أنه يعتبر من أصغر كتبه، لكن في نفس الوقت يُعتبر من أهم الكتب لدرجة أنه لا زال يُناقش وتُقام ندوات عنه حتى الآن.

جابر عصفور يناقش "مستقبل الثقافة في مصر" الثلاثاء
جابر عصفور يناقش "مستقبل الثقافة في مصر" الثلاثاء
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