22 مليار دولار حجم سوق الطائرات التى تعمل بدون طيار بحلول 2022

أفادت دراسة إحصائية صادرة عن مؤسسة "ار ام سى" الأمريكية المتخصصة فى أسواق السلاح أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمى للطائرات التى تعمل بدون طيار إلى 22.15 مليار دولار أمريكى بحلول العام 2022.



وطبقا للدراسة، تعد الطائرات التى تعمل بدون طيار والتى تخدم الأغراض العسكرية والمدنية على حد سواء، ومن المتوقع ان تزيد معدلات إقبال الدول على الاستثمار فى شراء وتطوير تكنولوجيا الطائرات التى تعمل بالتوجيه عن بعد بسبب ما أثبتته من فاعلية وكفاءة واقتصاد فى كلفة التشغيل، كما كان مكافحة الإرهاب عاملا حاسما خلال العام الماضى فى تأكيد أهمية الاعتماد على هذا النوع من الطائرات سواء لأغراض الاستطلاع او لأغراض الاستهداف النيراني والقصف المباشر.



وكان حجم سوق الطائرات التى تعمل بدون طيار سواء للاستخدامات المدنية او العسكرية قد بلغ فى العام 2015 ما قيمته 5.93 مليار دولار أمريكى وهو السوق الذي نما فى العام 2016 بنسبة 20.7 فى المائة عنه فى العام 2015 بعد فرضت تلك الطائرات نفسها بقوة فى عالم الخدمات الأمنية وخدمات الإغاثة والإيصال الخدمى ومراقبة المرور وفى التصوير السينمائى والرياضى ومراقبة الموانئ وتأمين الأهداف الحيوية ومراقبة الحدود، فضلا عن استخداماتها العسكرية وكذلك فى مجالات مكافحة الإرهاب.

