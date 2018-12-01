1.2 تريليون دولار فاتورة تطوير القدرات النووية الأمريكية

قدرت الإدارة الأمريكية حجم الفاتورة المطلوبة لتحديث الترسانة النووية الأمريكية بنحو 1.2 تريليون دولار أمريكى يتعين إنفاقها فى غضون الأعوام الثلاثين القادمة.



وجاء فى تقرير أرسلته الحكومة الأمريكية لمكتب الموازنة فى الكونجرس أن تلك الاعتمادات تتضمن 800 مليار دولار لتنفيذ عمليات صيانة للقوات النووية الأمريكية الحالية فيما ستصل اعتمادات تطوير تلك القوات الى 400 مليار دولار أمريكى اعتبارا من العام المالى القادم وحتى العام 2046.



وفى حالة اعتماد الكونجرس التمويل اللازم لبرنامج تطوير القدرة النووية الأمريكية، سيتم إحلال الغواصات النووية من طراز اوهايو كلاس بأخرى جديدة وكذلك استبدال القاذفات النووية الإستراتيجية من طراز "بى 21" بطرازات أحدث تكون قادرة على شن الهجمات النووية وخوض الحروب التقليدية، أما على الأرض فسيكون لزاما تطوير القواعد الصاروخية النووية الإستراتيجية التى تشكل حائطا للردع الصاروخى النووى وكذلك استبدال الصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات بأخرى من طرازات كروز الأكثر تطورا.



وتقوم الوكالة الأمريكية الوطنية للأمن النووى التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية بعدد من اختبارات التحديث على الرؤوس النووية التى تستخدمها وسائل الإيصال القتالية لدى البنتاجون الذى يقوم من جانبه بتطوير منظومة أكثر تقدما للقيادة والسيطرة النووية فى الولايات المتحدة.

