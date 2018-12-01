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عالم
السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:20 ص

كوريا الجنوبية تخفض مستوى انتشارها العسكرى فى مواجهة "الشمالية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2417483

تنفذ القوات المسلحة الكورية الجنوبية عملية واسعة النطاق لتخفيف مستوى الانتشار العسكري على امتداد الخطوط الأمامية المواجهة للقوات المسلحة الكورية الشمالية.


وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية فى سول ان عملية خفض الانتشار ستستمر خلال العام 2019 فى إطار سياسة خفض التوتر فى شبه الجزيرة الكورية وتحقيق التقارب مع كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن عسكريين كوريين قولهم انه سيتم فى اطار سياسة التهدئة توسيع نطاق المساحات المنزوعة السلاح على جانبى خط الحدود بين الكوريتين وان يجرى العمل على تحويل تلك المناطق الى مناطق تعاون ورفاه مشترك بموجب اتفاقات المصالحة والتهدئة المبرمة بين زعيمي الكوريتين فى ابريل الماضى فى قمتهم التاريخية.

يأتى ذلك فى وقت بدأت فيه كوريا الشمالية تحركا موازيا لخفض التسلح فى مناطق خط المواجهة الأمامى مع كوريا الجنوبية وسحب الآليات والأسلحة الثقيلة من تلك المناطق إثباتا لحسن النوايا من جانب بيونج يانج التى قامت أيضا بتفكيك مصانع إنتاج الصواريخ الباليستية.

وقد رصدت الأقمار الاصطناعية التجسسية فى الولايات المتحدة حالة خفض التسلح على جانبى خط حدود الكوريتين اعتبارا من 20 يوليو الماضى بما فى ذلك مناطق تجميع الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية والمدفعية بعيدة المدى ومناطق إمداد وتجميع محركات الصواريخ وهو ما اعتبرته مراكز البحوث الإستراتيجية الأمريكية تطورا ايجابيا على صعيد إعادة بناء الثقة بين الكوريتين وتحقيق الأمن والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية وصولا إلى تنفيذ ما اتفق عليه رئيس الولايات المتحدة ونظيره الكورى الشمالى فى يونيو الماضى على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

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