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حوادث
السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:20 ص

مصرع طفل غرقا في ترعة بالبحيرة

مصرع طفل غرقا في
معوض هويدي
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لقي طفل مصرعه، قبل قليل، غرقا بترعة في قرية نظيرة الروضة التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، أثناء لهوة أمام منزله.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد كريم الخولي، رئيس المباحث بمركز شرطة المحمودية، من المستشفى العام، بوصول الطفل " ياسين.م.ن" عامان، ومقيم قرية نظيرة الروضة بدائرة المركز "جثه هامدة".

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية.

وبسؤال والده "محمد.ن.د" 33 سنة، فلاح ومقيم بذات الناحية، قرر أنه حال لهو نجله على حافة ترعة أمام منزله إنزلقت قدماه وسقط بها وغرق وتم انتشاله بمعرفة الأهالي، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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