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السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:20 ص

معهد ستوكهولم: 14 ألفا و465 رأسا نوويا في العالم خلال العام الجارى

معهد ستوكهولم: 14
أ ش أ
dostor.org/2417481

تراجع عدد الرؤوس النووية على مستوى العالم إلى 14 ألفا و465 رأسا نوويا خلال العام الجارى وفقا لما ذكره معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.

وقال المعهد فى تقرير له إنه برغم هذا التراجع العددى لترسانات العالم النووية، فإن بحوث التطوير لا تزال على أشدها فى هذا المجال، وارجع التقرير سبب الانخفاض العددى فى ترسانات العالم النووية الى قيام روسيا والولايات المتحدة بخفض عدد ما تمتلكه كلاهما من الرؤوس النووية واستبدال عامل الكم بعامل الكيف فى اطار خطة تطوير بعيدة المدى تستهدف تحديث نظم الإيصال الصاروخى والجوى للرؤوس النووية حيث تمتلك روسيا والولايات المتحدة بمفردهما نسبة 92 فى المائة من عدد الرؤوس النووية على مستوى العالم.

وكان عدد الرؤوس النووية التى تمتلكها دول العالم قد بلغ بنهاية العام الماضى 14 ألفا و935 رأسا نوويا، وفى مطلع العام 2018 أعلنت الولايات المتحدة عن امتلاكها لعدد 6 آلاف و450 رأسا نوويا مقابل 6 آلاف و800 رأس نووى كانت تمتلكها فى العام 2017.

وأعلنت روسيا مطلع العام الجارى عن امتلاكها ستة آلاف و850 رأسا نوويا مقابل سبعة آلاف رأس نووى كانت تمتلكها فى العام 2017 وهو التراجع الذي عزاه تقرير معهد ستوكهولم الى التزام كل من موسكو وواشنطن باتفاق الخفض الإضافى للأسلحة النووية الهجومية ذات الطابع الاستراتيجي الموقعة بينهما فى العام 2010.

وأشار التقرير إلى امتلاك تسع دول أخرى من دول العالم لترسانات نووية بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا وهى كل من بريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية بالإضافة إلى ما يعتقده خبراء المعهد فى امتلاك إسرائيل لرؤوس نووية.

وقدر تقرير معهد ستوكهولم – وهو منظمة بحثية مستقلة ذات طابع دولى تأسست فى العام 1966 – ما تمتلكه باكستان من رؤوس نووية بما يتراوح بين 140 الى 150 رأسا، فيما يتراوحح ما تمتلكه الهند من رؤوس نووية ما بين 130 الى 140 رأسا، أما ترسانة كوريا الشمالية النووية فتتراوح بين 10 الى 12 رأسا وأن بيونج يانج قد واصلت خلال النصف الأول من العام الجارى برامجها لتطوير ترسانتها النووية واستحداث جيل جديد من المقذوفات " الثيرومونيوكليار " التى تجمع بين خصائص التدمير الحرارى والنووى معا.

وأشار التقرير إلى لقاء الثانى عشر من يونيو الماضى بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية واتفاقهما على المضى قدما على صعيد إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووى.

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