"العربي" الكويتية تحتفل في القاهرة بمرور 60 عاما على صدورها

تحت رعاية ومشاركة محمد ناصر الجبري، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت، تقام في مقر السفارة الكويتية بالقاهرة مساء يوم 16 ديسمبر الجاري احتفالية الذكرى الستين لمجلة "العربي".



ووجه محمد صالح الذويخ سفير الكويت لدى مصر، الدعوة إلى عدد كبير من الشخصيات الثقافية والإعلامية المصرية والعربية لحضور هذه الاحتفالية.



ومجلة "العربي" من أقدم المجلات الكويتية حيث صدر أول إصدار لها في ديسمبر من عام 1958، وهي شهرية ثقافية مصورة، تصدرها وزارة الإعلام بالكويت للقارئ العربي، وتصدر منها منشورات دورية أخرى مثل العربي العلمي وكتاب العربي ومجلة العربي الصغير الموجهة للأطفال كما تم الإعلان عن إصدار ملحق جديد يدعى الشباب العربي.



ويقع مقر مجلة العربي الرئيسي في بنيد القار في الكويت، إلا أنها تمتلك مكاتب عديدة في القاهرة وبيروت ودمشق، ويقدر عدد النسخ التي تطبع منها في كل عدد بـ 250 ألف نسخة.



وانطلقت فكرة إصدار المجلة عندما قررت الحكومة الكويتية نشر مجلة تعنى بالثقافة العربية تكون مدعومة ماليا من قبل وزارة الإعلام الكويتية، وتم اختيار العلامة المصري الدكتور أحمد زكي أول رئيس تحرير للمجلة.



تناولت المجلة منذ صدورها أبرز المستجدات العربية والعالمية في كل مناحي الحياة، شارك ويشارك في كتابة مقالاتها أبرز الأدباء والشعراء والعلماء والمفكرين العرب مثل طه حسين، عباس محمود العقاد، نجيب محفوظ، نزار قباني، عبد الهادي التازي، إحسان عباس، يوسف إدريس، صلاح عبد الصبور، جابر عصفور، فاروق شوشة وغيرهم.