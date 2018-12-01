"الاستيلاء على أموال الداخلية" و"إعلام الإخوان" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة أبرزها استكمال المرافعة في محاكمة العادلي وآخرين بالاستيلاء على أموال الداخلية ومحاكمة 28 متهما بقضية إعلام الإخوان.





استكمال المرافعة في محاكمة العادلي وآخرين في "الاستيلاء على أموال الداخلية"



تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.



كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.



يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)– حضوريا- بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.





محاكمة 28 متهما في قضية إعلام الإخوان



تنظر محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ثاني جلسات محاكمة 28 متهما من بينهم 9 محبوسين من إعلاميين ومقدمى برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ " فى القضية المعروفة إعلاميا ب" إعلام الإخوان".



كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة أنه فى غضون عامى 2017 و2018 أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة المجلس المصرى للتغيير للتحريض ضد مؤسسات الدولة، وأمدوا جماعة إرهابية بمعلومات مادية بالأموال مع علمهم بما تدعو إليها تلك الجماعة، والمتهمون جميعا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى وبثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة المجلس المصرى للتغيير عبر الـ " فيس بوك" وصفحتى "بكرة تسيبوا مصر وشبكة أخبار ضد الانقلاب وموقع اليوتيوب وقناة التقرير الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية أخبار ومقاطع وصورة تحرض ضد مؤْسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد كما أذاعوا عمدا فى الداخل والخارج أخبارا كاذبة.





محاكمة 213 متهما من عناصر "تنظيم بيت المقدس"



تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 423 لسنة2013، حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".



وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهما بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم تأسيس جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.