مقتل وإصابة 12 شخصًا إثر تحطم طائرة صغيرة شرقى بالبرازيل

لقي شخصان مصرعهما؛ فيما أصيب عشرة آخرون، إثر تحطم طائرة صغيرة في حي سكني في ساو باولو، شرقي البرازيل.



وذكر متحدث باسم خدمة الإطفاء في ساو باولو أندريه إلياس - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - أن شخصين قتلا وأصيب 12 آخرين، لافتا إلى أن الجثتين تم انتشالهما من الطائرة.



وقال إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الجرحى من ركاب الطائرة أم كانوا على الأرض وأصيبوا في الحادث.



وكانت صور حية قد أظهرت على تلفزيون محلي بقايا حطام الطائرة التي يبدو أنها اصطدمت بجانب مبنى، كما تحطمت سيارتان كانتا أمام المبنى.