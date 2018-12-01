اليوم.. الأنبا هيرمينا يتسلم مهام عمله كأسقف لشرق الإسكندرية

يستلم الأنبا هرمينا، أسقف عام المطرية وعين شمس، اليوم السبت، خدمته كأسقفًا عامًا لشرق الإسكندرية؛ حيث يكون مقر الأسقفية كنيسة القديس مارمينا بفلمنج.



ومن المقرر أن يترأس الأنبا هيرمينا صلاة العشية بكنيسة مارمينا العجائبي بفلمنج، اليوم السبت، الساعة السادسة مساءً.



وبذلك فإنة يتم تدشين إيبارشية جديدة تحمل اسم "شرق الإسكندرية" لتكون ثالث إيبارشيات المحافظة الساحلية، بعد "المنتزه" التى يشرف عليها الأنبا بافلى، و"غرب الإسكندرية" التى يشرف عليها الأنبا إيلاريون.