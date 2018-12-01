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مصر
السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:54 ص

اليوم.. افتتاح ملتقى التوظيف الثانى لتوفير 10 آلاف فرصة عمل

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
دعاء جابر
dostor.org/2417430

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح اليوم السبت، فعاليات الملتقى التوظيفي الثاني، والذي يعقد بدوار العاشر من رمضان بالشرقية، ويوفر 10218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 59 شركة ومصنعًا، برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه، بحضور محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.

وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل على إقامة هذه الملتقيات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والمساهمة في حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، مشيرًا إلى أن مدينة العاشر من رمضان لها طبيعة، خاصة التي تجعلها قلعة صناعية على أرض مصر لما تنتجه وتصدره.

وتشمل المهن المطلوبة بالملتقى، مهندسين، ومراقب جودة، وسائقين، لحام، وكيميائي، وعمال إنتاج، ونساجين، ومندوبين مبيعات، ومحاسب، وعمال خدمات، وعمال تعبئة وتغليف.

وأكد "سعفان" أن حل مشكلة البطالة يأتي بتكاتف المجتمع بأكمله من وزارات ومجتمع مدنى وأصحاب أعمال والإعلام، من أجل بناء مصر التي نحلم بها جميعا، مشددا على أن الجهاز الإداري للدولة متخم بالموظفين، والقطاع الخاص الآن يعطي للعاملين جميع حقوقهم من تأمين طبي واجتماعي، فضلا عن توفير بعض الشركات لوسائل مواصلات.

وينظم الملتقى جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالشرقية، وأمانة العمال بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومجلس أمناء العاشر، اتحاد جمعيات المستثمرين المصرية، بحضور محمد طه مدير المديرية، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين، والدكتور أيمن رضا عبدالله أمين عام الجمعية، وأشرف الدوكار أمين العمال بحزب مستقبل وطن بالشرقية.

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