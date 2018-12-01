مقتل 100 مسلح من "قطّاع الطرق" في حملة أمنية بنيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية أنها قتلت أكثر من 100 مسلح من "قطاع الطرق" في حملة أمنية استهدفت مكافحة الجريمة في ولاية زامفارا في شمال غرب البلاد التي شهدت في الآونة الأخيرة تزايدا في عمليات الخطف وسرقة الماشية.



وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية جيمو موشود، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، إن وحداتها صدت هجمات لقطاع طرق في ماهانجا فوريست في عملية أمنية قتلت خلالها 104 مجرمين.



وبحسب البيان، فقد نشرت السلطات أكثر من ألف شرطي في مطلع نوفمبر في ولاية زامفارا الحدودية مع النيجر، واعتقلت 85 شخصًا للاشتباه بقيامهم بعمليات خطف وسرقة مواش.



من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إنه من الصعب تقييم مدى نجاح العمليات الأمنية في هذه المنطقة النائية.



وقال عيسى سنوسي، الناطق باسم منظمة العفو الدولية في نيجيريا، إنه في العديد من الحالات، هناك تناقض تام بين بيانات الأجهزة الأمنية والوضع على الأرض في ولاية زامفارا، مضيفًا أن محاكمة القتلة هي أكثر أهمية للحد من موجة الإفلات من العقاب التي أدت إلى مزيد من التدهور في الوضع الأمني ​​في ولاية زامفارا.



وتواجه نيجيريا تهديدات من عصابات إجرامية وجماعات متشددة عدة أبرزها جماعة "بوكو حرام"، التي يثير فصيلها المبايع لتنظيم "داعش" قلقا متزايدا بعد سلسلة اعتداءات استهدفت الجيش.