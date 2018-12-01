قوات سوريا الديمقراطية تعلن اعتقال قيادى بداعش فى دير الزور

أعلنت قوات "سوريا الديمقراطية"، التي تضم فصائل كردية وعربية، اعتقال أحد مسؤولي تنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا.



ووصفت قوات "سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - أسامة عويد الصالح بأنه "أحد أخطر إرهابيي تنظيم داعش"، مشيرة إلى أنه كان مسؤولًا أمنيًا للإرهابيين في محافظة دير الزور، وشارك بشكل مباشر بالتخطيط والتنفيذ في أكثر من 40 عملية إرهابية للتنظيم الإرهابي في المحافظة الحدودية مع العراق.



وأشار البيان إلى أن الصالح عمل مسؤولًا أمنيًا أيضًا في أكثر من منطقة بينها الرقة، معقل التنظيم السابق في سوريا.



وألقى جهاز مكافحة الإرهاب في قوات "سوريا الديمقراطية"، وفق البيان، القبض على الصالح في "كمين محكم" في الثاني والعشرين من نوفمبر في قريته الطيانة في ريف دير الزور الشرقي.



يذكر أن قوات "سوريا الديمقراطية" سيطرت قبل عام على القرية خلال عمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش" شمال الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور إلى قسمين.