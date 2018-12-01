القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:45 م

نزيف السكة الحديد.. "الدستور" تتجول في قطارات الغلابة
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
محافظات
السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:35 ص

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث بالطريق الزراعى

أرشيفية
أرشيفية
الغربية - حسام فوزي جبر وعبد المنعم محمد
dostor.org/2417422


شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حادث مروع أمام أحد الكافيهات الشهيرة بمدينة طنطا، وذلك بسبب انجراف عجلة قيادة سيارة ملاكي أدت لتصادم سيارة أخرى، مما أسفر عنه مصرع وإصابة 6 أشخاص حسب قول شهود العيان.

وانتقل علي الفور اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية لموقع حادث السيارات بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام أحد "الكافيهات" الشهيرة لمباشرة نقل حالات الوفيات وإعادة تشغيل الطريق بعد توقفه.


وكان الطريق قد توقف وتم إيقاف سير السيارات القادمة من الإسكندرية والمتجهة إلى القاهرة وانتقل سيارات إسعاف والأجهزة الأمنية لحين فحص الحادث، وجارى محاولة إعادة تسيير الطريق.

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 3 فى انقلاب سيارة أعلى طريق الكريمات

بالصور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين فى تصادم 4 سيارات على طريق السويس

مصرع شخص إثر انقلاب سيارة بطريق "القاهرة ـ إسكندرية" الصحراوى

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بـ"زراعى القليوبية"

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ أقل من شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ أقل من شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ أقل من شهرين

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أقل من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

منذ أقل من شهرين

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث كوم النور إلى 18

الآن

تقارير.. كريستيانو رونالدو لن يحضر حفل "الكرة الذهبية"

مصادر: تدهور صحة المرشد الإيرانى على خامنئى

"القصة الكاملة".. حارس مدرسة يعتدى جنسيًا على أطفال "kg2" بالإسكندرية

بالفيديو.. البرومو الرسمى لفيلم الأنيميشن "SPIDER MAN"

ads
الأكثر قراءة

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

رانيا يوسف عن فستانها المثير للجدل: "أحدث صيحات الموضة"

تفاصيل أزمة ياسمين رئيس مع فندق إقامة "القاهرة السينمائي"

بالصور.. منى زكي تثير الجدل بصورها في إيطاليا

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

رانيا يوسف عن فستانها المثير للجدل: "أحدث صيحات الموضة"

تفاصيل أزمة ياسمين رئيس مع فندق إقامة "القاهرة السينمائي"

بالصور.. منى زكي تثير الجدل بصورها في إيطاليا

كشكول

جامعة بني سويف تستضيف مؤتمرين لـ"ميكروسوفت"

غدًا.. طارق شوقي يشهد الحفل الرسمي لافتتاح المدارس اليابانية بالعبور

غدًا.. 9 محافظات تبدأ كشف فيروس سي لطلاب الثانوية

رئيس جامعة عين شمس يبحث سبل التعاون مع الأكاديمية الطبية بمدينة تيانجين الصينية

أكثر من 3800 مستفيد من الخدمات الطبية لقافلة جامعة عين شمس ببنى سويف

الأمصار

القبض على مساعد أبو بكر البغدادي في سوريا

ماكرون يلتقي بن سلمان على هامش قمة العشرين في الأرجنتين

محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الصيني على هامش قمة العشرين

إصابة 28 مواطن فلسطيني بالرصاص الحي إثر هجوم قوات الاحتلال

سوريا تشكو أمريكا وإسرائيل في مجلس الأمن

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

تمثال "ملاك السكاكين" يسلط الضوء على جرائم الطعن فى بريطانيا.. صور

دراسة: أصحاب العيون الملونة يمكنهم الرؤية ليلا بشكل أفضل

فساتين بتقنية عالية لمواجهة التحرش

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

10 أشياء تجنبها عند الإصابة بنزلة برد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎