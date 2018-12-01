مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث بالطريق الزراعى



شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حادث مروع أمام أحد الكافيهات الشهيرة بمدينة طنطا، وذلك بسبب انجراف عجلة قيادة سيارة ملاكي أدت لتصادم سيارة أخرى، مما أسفر عنه مصرع وإصابة 6 أشخاص حسب قول شهود العيان.



وانتقل علي الفور اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية لموقع حادث السيارات بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام أحد "الكافيهات" الشهيرة لمباشرة نقل حالات الوفيات وإعادة تشغيل الطريق بعد توقفه.





وكان الطريق قد توقف وتم إيقاف سير السيارات القادمة من الإسكندرية والمتجهة إلى القاهرة وانتقل سيارات إسعاف والأجهزة الأمنية لحين فحص الحادث، وجارى محاولة إعادة تسيير الطريق.

