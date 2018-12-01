اليوم.. المؤتمر الصحفى لمهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية

يقام مساء اليوم السبت المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة عشر من المهرجان والمقرر انعقاده في الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر المقبل، داخل أحد الفنادق الشهيرة بالإسكندرية.



وكانت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة عوف همام، اختارت المملكة العربية السعودية، ضيف شرف لدورة العام الحالي من المهرجان، فى إطار ما تشهده المملكة الآن من طفرة ملحوظة فى مجالات الموسيقى والغناء على وجه الخصوص.



ومن المقرر أن يقام حفلي الافتتاح والختام على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، على أن تحيي المطربة السورية أصالة حفل الافتتاح.



وكان المهرجان تم تأجيل فعالياته والتي كان من المقرر انعقادها خلال الفترة من 20 إلى 25 من أكتوبر الجاري، إلى الشهر المقبل بسبب تعرض رئيس المهرجان عوف همام، لوعكة صحية.