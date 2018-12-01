بالفيديو.. عمرو دياب يكشف عن أغنية "أكبر طموحه" بحفل كايرو فيستيفال

كشف الهضبة عمرو دياب عن أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "أكبر طموحه" وقام بغنائها لايف خلال حفله الذي أقيم، أمس الجمعة، بكايرو فيستيفال.



"أكبر طموحه" أغنية جديدة من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ومن المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة عبر يوتيوب على طريقة السينجل.



وأحيا "الهضبة" هذا الحفل احتفالًا بألبومه الغنائي الجديد، والذي طرح مؤخرا بعنوان "كل حياتي" وقدم خلال الحفل عددًا من أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير منها: "برج الحوت، معاك قلبي، هدد، العالم الله، حبيبي يانور العين، الله علي جماله، ليلي نهاري، باين حبيت، وياه، خلينا لوحدينا، نغمة الحرمان، وكنت في بالي".



وفي نفس السياق، يستعد الهضبة لإحياء حفل رأس السنة الميلادية 2019 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وذلك يوم 31 ديسمبر المقبل، حيث تعتبر هذه السنة الرابعة التي يحيي فيها عمرو دياب حفلات رأس السنة بالإمارات.

