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السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:43 ص

جوارديولا "يضيق ذرعا" بالمغربى إبراهيم دياز

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
dostor.org/2417417

أكد جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر "البريميرليغ"، أن فريقه قام بكل ما في وسعه من أجل الاحتفاظ بمهاجمه الإسباني المغربي الأصل إبراهيم دياز، لافتا إلى أنه لن يتشبث به في حال كان راغبا في الرحيل.

وأبدى دياز البالغ من العمر 19 عاما، والذي ينتهي عقده مع "السيتيزن" الصيف المقبل، استياءه من قلة الفرص المتاحة له للعب في الفريق الأول، وخاض اللاعب الشاب ثلاث مباريات كأساسي كلها في كأس الرابطة، واقتصرت مشاركته في البريميرليغ على اللعب كبديل في 5 مباريات.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام باهتمام باريس سان جرمان وريال مدريد باللاعب الشاب، مع منحه ضمانات باللعب أكثر في تشكيلة الفريق الأول.

وقال جوارديولا "نريده ونريد تمديد عقده وسنفعل كل شيء من أجل ذلك، لكن الأمر يتوقف عليه"، مضيفا "نصيحتي إذا لم يكن يرغب في البقاء، هي أن يرحل قبل وصولنا إلى النادي، كان الأمر كذلك مع جادون (سانشو) وفيل (فودن) عليه أن يقرر وليس هناك شيء أكثر من ذلك".

ويعتبر سانشو أحد لاعبي أكاديمية مانشستر سيتي الذي اختار ترك الفريق والدفاع عن ألوان بوروسيا دورتموند الألماني حيث يتألق بشكل لافت هذا الموسم، وأدى ذلك إلى استدعائه للدفاع عن ألوان المنتخب الإنجليزي حيث خاض 3 مباريات بإشراف المدرب غاريث ساوثغيت.

من جهته، عانى فودن من خيبات مماثلة لدياز وسانشو في حجز مركز في التشكيلة الأساسية لغوارديولا، على الرغم من أن مانشستر سيتي على ثقة بإقناعه على التوقيع على عقد طويل الأجل.

ونقلت فرانس برس عن غوارديولا "لا يمكنهم أن يقولوا أننا لم نفعل كل شيء على الإطلاق للاهتمام بهم، هو وعائلته - كإنسان، كشخص، كلاعب كرة قدم".

وأوضح "لا يمكننا فعل المزيد أكثر مما فعلناه مع إبراهيم على سبيل المثال أو مع الآخرين يصلون إلى النادي وهم أطفال صغار، لكن السوق هي السوق"، مشيرا إلى أن "مانشستر سيتي يجوب أنحاء إنجلترا للبحث عن لاعبين، يدافعون عن ألوان أندية أخرى ويريدون البقاء فيها".

وأضاف "في برشلونة، كان ثمة العديد من اللاعبين، على سبيل المثال سيسك فابريغاس، أراد أن يذهب إلى أرسنال، يحدث هذا الوضع دائما"، متابعا "كل ما يمكننا فعله هو التحدث مع العائلات، ومعرفة ما يريدون القيام به مع هؤلاء الشبان نحن نقول لهم الحقيقة، ومدى صعوبة الأمور في بعض الفترات".

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