بالصور.. "الهضبة" يشعل أجواء حفل كايرو فيستيفال

أشعل الهضبة عمرو دياب أجواء حفله الكبير الذي أقيم، مساء أمس الجمعة، في كايرو فيستيفال سيتي مول بالتجمع الخامس وسط الآلاف من الحضور.



وأحيا "الهضبة" هذا الحفل احتفالًا بألبومه الغنائي الجديد، والذي طرح مؤخرا بعنوان "كل حياتي" وقدم خلال الحفل عددًا من أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير منها: "برج الحوت، معاك قلبي، هدد، العالم الله، حبيبي يانور العين، الله علي جماله، ليلي نهاري، باين حبيت، وياه، خلينا لوحدينا، نغمة الحرمان، وكنت في بالي".



وفي نفس السياق، يستعد الهضبة لإحياء حفل رأس السنة الميلادية 2019 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وذلك يوم 31 ديسمبر المقبل، حيث تعتبر هذه السنة الرابعة التي يحيي فيها عمرو دياب حفلات رأس السنة بالإمارات.