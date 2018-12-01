3 مليون مشاهدة لـ يارا والدوزى بـ"مليت" خلال أسبوع
حققت المطربة اللبنانية يارا 3 مليون مشاهدة بأحدث كليباتها "مليت" والذي تعاونت من خلاله مع المطرب المغربي عبد الحفيظ الدوزي خلال أسبوع من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
كليب "مليت"، أول تعاون يجمع بين يارا والدوزي، وتم تسجيل الأغنية بين بلجيكا وفرنسا ولبنان، وتم تصوير الكليب في لبنان.
كليب "مليت" إخراج: جيل الغرابي، وكلمات: عبد القادر الدوزي ومحمد برحيل، وتوزيع الـDJ الفرنسي من أصل مغربي "يوسف"، وألحان الـDJ يوسف - محمد نوبال - أمين دوكالي.