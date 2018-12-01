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تكنولوجيا
السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:48 ص

سرقة تقنية سامسونج "الثورية".. وخسائر متوقعة بالمليارات

سرقة تقنية سامسونج
سرقة تقنية سامسونج "الثورية".. وخسائر متوقعة بالمليارات
وكالات
dostor.org/2417410

لم تهنأ شركة سامسونج بالإعلان عن هاتفها المرتقب القابل للطي قبل شهر تقريبًا، قبل أن يتم الإعلان عن سرقة التقنية الخاصة بالهاتف وبيعها لشركات صينية منافسة.

وبحسب تقارير صحفية في كوريا الجنوبية، فقد وجه مكتب النائب العام في منطقة "سوون"، اتهامات لـ11 شخصًا قاموا بسرقة أسرار تقنية خاصة بشركة سامسونج وبيعها لشركتين صينيتين.

ووفقًا للتحقيقات فقد قام أحد موردي سامسونج بتسريب المخططات الأصلية لتقنية سامسونج وبيعها لشركات صينية مقابل 14 مليون دولار، بدون تسمية الشركات الصينية أو الأشخاص المتورطين في السرقة.

وأوضح المحققون أن سامسونح استثمرت على مدار 6 سنوات ما يزيد من 130 مليون دولار لتطوير تقنية الشاشة القابلة للطي.

وتتحدث التوقعات الأولى عن خسائر ضخمة محتملة لسامسونج خلال السنوات الـ3 المقبلة قد تصل إلى 5.8 مليار دولار على صعيد المبيعات، وأكثر من 800 مليون دولار من أرباح الشركة.

وكانت مواقع متخصصة قد وصفت تقنية الشاشة القابلة للطي بأنها ستغير "قواعد اللعبة" في عالم الهواتف الذكية في ظل المنافسة الشرسة مع شركات عدة مثل أبل وهواوي.

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