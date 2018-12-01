تمثال "ملاك السكاكين" يسلط الضوء على جرائم الطعن فى بريطانيا.. صور

عُرض تمثال مصنوع من 100 ألف شفرة حادة في مدينة ليفربول الإنجليزية، لتكريم ذكرى أولئك الذين تأثرت حياتهم بجرائم الطعن.



وصنع التمثال "ملاك السكاكين" الذي يبلغ ارتفاعه 27 قدمًا من100 ألف شفرة تمت مصادرتها وسُلمت لقوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد لتسليط الضوء على قضية الجرائم باستخدام السكاكين في المملكة المتحدة.



واستغرق صنع التمثال، الذي صممه ألفي برادلي، أكثر من عامل يكون نصبا تذكاريا وطنيا لمناهضة العنف والاعتداءات في مركز أعمال الحديد البريطاني.



وقال "برادلي"، إن تمثال "ملاك السكاكين" صُنع بأنواع مختلفة من الشفرات الحادة.



وأضاف: "كان لدي كل أنواع السواطير، وسكاكين تقطيع اللحوم، والسيوف، وحتى سكاكين المطبخ العادية، وهو أمر محزن حقا".



وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن التمثال سيعرض خارج كاتدرائية الأنجليكان في ليفربول خلال فترة عيد الميلاد.