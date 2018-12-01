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عالم
السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:35 ص

تقرير مخابراتى: إسرائيل قصفت 15 هدفًا بالصواريخ فى سوريا

قصف إسرائيلى على
قصف إسرائيلى على سوريا
وكالات
dostor.org/2417407

ذكر تقرير لموقع "ديبكا" الإسرائيلي الاستخباري، أن القصف المنسوب لإسرائيل على أهداف إيرانية وأهداف تابعة لمنظمة "حزب الله" في سوريا، مساء الخميس الماضي، يعد الهجوم الأكبر الذي استخدمت فيه صواريخ "أرض- أرض"، ضد أهداف داخل سوريا.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية واستخبارية، أن القصف المنسوب لإسرائيل استمر لمدة 75 دقيقة، واستخدمت فيه صواريخ "أرض – أرض" بشكل هو الأوسع، نافية أن يكون سلاح الجو الإسرائيلي قد شارك في الهجوم.

وتابعت المصادر أن الهجوم شهد استخدام نوعين من الصواريخ، الأول صواريخ أرض – أرض من طراز LORA التي تصنف على أنها صواريخ مدفعية بعيدة المدى، حيث يبلغ مداها 400 كيلومتر، فضلا عن صواريخ "تموز"، التي تصنف على أنها صواريخ موجهة قصيرة المدى مضادة للدروع.

وأضاف موقع "ديبكا" نقلا عن مصادره العسكرية أن 15 هدفا على الأقل تعرض للقصف، أغلبها تابع للحرس الثوري الإيراني وللميليشيات الشيعية الموالية لإيران، فضلا عن منظمة "حزب الله" اللبنانية، وشمل منطقة جبل الشيخ السورية شمالا، ليصل إلى مقر القيادة الإيرانية في مدينة "إزرع"، الواقعة شمالي محافظة درعا، جنوب سوريا.

ونوه إلى أن القصف المنسوب لإسرائيل وصل مدينة "الزبداني" الواقعة على طريق دمشق – بيروت، قرب الحدود اللبنانية، حيث تعد المدينة حاليا تحت سيطرة كاملة من قبل "حزب الله"، وتضم مقار للقيادة ومعسكرات تدريب ومخازن ذخيرة وصواريخ، هذا بخلاف أن القصف شمل قواعد تابعة لمليشيات شيعية موالية لإيران جنوبي دمشق.

تقرير مخابراتى: إسرائيل قصفت 15 هدفًا بالصواريخ فى سوريا
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