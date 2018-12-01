الليلة.. رومانسيات كلاسيكية للسيمفونى وفرج بالأوبرا

يحيي أوركسترا القاهرة السيمفونى، اليوم السبت، حفل كبير، بقيادة المايسترو أحمد فرج، على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.



ويقام الحفل تحت عنوان "رومانسيات" وضمن فعاليات موسم الأوركسترا السيمفوني الـ 60، وذلك بمشاركة المغنيين السوبرانو إيمان مصطفى ومنى رفلة، التينور هشام الجندى، وعازفتا البيانو غادة شاكر وأمانى منير مع كورال آكابيللا.



ومن المقرر ان يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر وأهم الأعمال الكلاسيكية الرومانسية لكبار المؤلفين منها الافتتاحية الاحتفالية لـ يوهانس برامز، وكونشيرتو البيانو والأوركسترا لـ ماكس بروخ والسيمفونية الثانية لـ فيليكس مندلسون بارتولدى.



يذكر ان الموسم الحالى لأوركسترا القاهرة السيمفونى يحمل شعار "ستون عامًا من العطاء والتميز"، ويضم العديد من الفعاليات التى تشمل ورش العمل المتخصصة، إلى جانب استضافة العديد من القادة والسوليستات العالميين.

