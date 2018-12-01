القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:45 م

نزيف السكة الحديد.. "الدستور" تتجول في قطارات الغلابة
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
فن
السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:15 ص

الليلة.. رومانسيات كلاسيكية للسيمفونى وفرج بالأوبرا

الليلة.. رومانسيات
الليلة.. رومانسيات كلاسيكية للسيمفونى وفرج بالأوبرا
نرمين مقبل
dostor.org/2417403

يحيي أوركسترا القاهرة السيمفونى، اليوم السبت، حفل كبير، بقيادة المايسترو أحمد فرج، على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

ويقام الحفل تحت عنوان "رومانسيات" وضمن فعاليات موسم الأوركسترا السيمفوني الـ 60، وذلك بمشاركة المغنيين السوبرانو إيمان مصطفى ومنى رفلة، التينور هشام الجندى، وعازفتا البيانو غادة شاكر وأمانى منير مع كورال آكابيللا.

ومن المقرر ان يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر وأهم الأعمال الكلاسيكية الرومانسية لكبار المؤلفين منها الافتتاحية الاحتفالية لـ يوهانس برامز، وكونشيرتو البيانو والأوركسترا لـ ماكس بروخ والسيمفونية الثانية لـ فيليكس مندلسون بارتولدى.

يذكر ان الموسم الحالى لأوركسترا القاهرة السيمفونى يحمل شعار "ستون عامًا من العطاء والتميز"، ويضم العديد من الفعاليات التى تشمل ورش العمل المتخصصة، إلى جانب استضافة العديد من القادة والسوليستات العالميين.

الليلة.. رومانسيات كلاسيكية للسيمفونى وفرج بالأوبرا
الليلة.. رومانسيات كلاسيكية للسيمفونى وفرج بالأوبرا
الليلة.. رومانسيات كلاسيكية للسيمفونى وفرج بالأوبرا
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهر

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

منذ أقل من شهر

سمية الخشاب: «ديو» مع أحمد سعد قريبًا.. و«نحت» إليسا شرف

منذ شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ شهر

سوسن بدر.. نفرتيتي السينما المصرية

منذ أقل من شهرين

سعيد شعيب يكتب مذكراته: ليلة تحرير أم كلثوم وعبدالحليم فى العراق

الآن

«الإسكندرية للطيران»: انضمام «بوينج 777» جديدة لأسطول الشركة فى مايو 2019

أولى جلسات محاكمة «مدرس التنمر» الأحد.. وأسرة بسملة: تنازلنا عن البلاغ

كيف استعدت المحافظات لانطلاق «100 مليون صحة 2»؟

عاجل.. الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات لصالح فلسطين

ads
الأكثر قراءة

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

رانيا يوسف عن فستانها المثير للجدل: "أحدث صيحات الموضة"

تفاصيل أزمة ياسمين رئيس مع فندق إقامة "القاهرة السينمائي"

"المهن التمثيلية" تحقق مع رانيا يوسف بسبب فستانها الفاضح

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

رانيا يوسف عن فستانها المثير للجدل: "أحدث صيحات الموضة"

تفاصيل أزمة ياسمين رئيس مع فندق إقامة "القاهرة السينمائي"

"المهن التمثيلية" تحقق مع رانيا يوسف بسبب فستانها الفاضح

كشكول

جامعة بني سويف تستضيف مؤتمرين لـ"ميكروسوفت"

غدًا.. طارق شوقي يشهد الحفل الرسمي لافتتاح المدارس اليابانية بالعبور

غدًا.. 9 محافظات تبدأ كشف فيروس سي لطلاب الثانوية

رئيس جامعة عين شمس يبحث سبل التعاون مع الأكاديمية الطبية بمدينة تيانجين الصينية

أكثر من 3800 مستفيد من الخدمات الطبية لقافلة جامعة عين شمس ببنى سويف

الأمصار

القبض على مساعد أبو بكر البغدادي في سوريا

ماكرون يلتقي بن سلمان على هامش قمة العشرين في الأرجنتين

محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الصيني على هامش قمة العشرين

إصابة 28 مواطن فلسطيني بالرصاص الحي إثر هجوم قوات الاحتلال

سوريا تشكو أمريكا وإسرائيل في مجلس الأمن

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

دراسة: أصحاب العيون الملونة يمكنهم الرؤية ليلا بشكل أفضل

فساتين بتقنية عالية لمواجهة التحرش

عزبة روسية شهيرة يقف فيها كوخ على رجلي دجاجة

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

10 أشياء تجنبها عند الإصابة بنزلة برد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎